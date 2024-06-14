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اقتصاد

عرقاب يستقبل وفد عن الشركة الأمريكية شيفرون

الشروق أونلاين
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عرقاب يستقبل وفد عن الشركة الأمريكية شيفرون
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وفد عن الشركة الطاقوية الأمريكية شيفرون، بقيادة نائب الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي، ليز شوارتز.

وجاء في بيان للوزارة أن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون والاستثمار بين سوناطراك وشيفرون في مجال المحروقات، مُرحبين بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه من خلال التبادلات والمشاورات التي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم اليوم على مستوى المديرية العامة لسوناطراك، والتي تشمل المبادئ الأساسية للعمل المُستقبلي من خلال دراسة الفرص المتاحة لتطوير موارد المحروقات في كل من حوضي أهنات وبركين.

كما ناقش الجانبان أوجه أخرى للتعاون المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وتطوير الآبار. حيث جدد السيد الوزير رغبة الجزائر لتطوير وتثمين مواردها من المحروقات وإقامة شركات متبادلة المنفعة مع الشركات الأمريكية، مع تبادل الخبرات والتدريب.

ومن جهة أخرى، أعربت شوارتز، عن ارتياحها لجودة العلاقات القائمة مع سوناطراك والاهتمام الكبير لشيفرون لتطوير هذه العلاقة من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية متوازنة ومتينة ذات منفعة للجانبين.

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