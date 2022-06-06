عرقاب يسلم الشيخ الغزواني رسالة خطية من الرئيس تبون  

سلم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، لرئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتم تسليم الرسالة خلال استقبال خص به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط المبعوث الخاص للرئيس الجزائري محمد عرقاب.

الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الطاقة محمد عرقاب

يجري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يومي 6 و7 جوان زيارة عمل الى موريتانيا، رفقة وفد هام من قطاع الطاقة والمناجم.

ووفقا لما أورده بيان الوزارة “حظي وزير الطاقة خلال الزيارة بشرف مقابلة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نقل إليه بهذه المناسبة تحيات أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و تمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم و الازدهار وعلى الأهمية التي يوليها لتطوير الشراكة الإستراتيجية الجزائرية -الموريتانية وعزمه على مواصلة العمل المشترك للدفع بجهود الاستقرار و التنمية في المنطقة”.

كما كان للوزير لقاء بنظيره الموريتاني، وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، تم، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وكان اللقاء مناسبة، أيضا، لتسليط الضوء على فرص التعاون الواعدة بين شركات البلدين في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، إنتاج ونقل الكهرباء، المناجم وإنتاج الأسمدة والتكوين.

وكما كان فرصة للوقوف على مختلف الخطوات المشجعة التي بادرت بها شركات البلدين من أجل تفعيل التعاون على أرض الواقع حيث توجت المحادثات بينها منذ 2021 على التوقيع على عدة مذكرات تفاهم أذكر منها مذكرة التفاهم بين سونلغاز والشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC، وعقد تجاري بين نفطال وشركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM.

وسيجري وزير الطاقة لاحقا محادثات مع أعضاء آخرين في الحكومة الموريتانية.