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اقتصاد

عرقاب يشارك في اجتماعات أوبك+.. قرارات جديدة بشأن إنتاج النفط

الشروق أونلاين
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عرقاب يشارك في اجتماعات أوبك+.. قرارات جديدة بشأن إنتاج النفط

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، في الاجتماعات الوزارية لتحالف “أوبك+”، التي أسفرت عن قرارات جديدة تتعلق بمستويات إنتاج النفط للدول المشاركة، من بينها الجزائر

ووفقا لبيان الوزارة الوصية فقد جاءت مشاركة عرقاب، في الاجتماعين الوزاريين للدول السبع المنخرطة في التخفيضات الطوعية للإنتاج ضمن تحالف أوبك+، ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)،  عبر تقنية التحاضر المرئي وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عبد القادر شرفاوي.

وشارك عرقاب في الاجتماع التنسيقي الذي ضم وزراء النفط في كل من المملكة العربية السعودية والعراق وكازاخستان والكويت وسلطنة عُمان وروسيا، حيث خُصص لمتابعة تنفيذ آليات تقييم ومراقبة قرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون.

وعقب المشاورات، اتفقت الدول السبع على رفع إنتاجها الجماعي بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداءً من شهر سبتمبر 2026، في إطار الاستكمال التدريجي لإلغاء التخفيضات الطوعية للإنتاج المعتمدة منذ أفريل 2023.

وبموجب هذا القرار، سترفع الجزائر إنتاجها بمقدار 6 آلاف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، ليصل إلى 1.007 مليون برميل يوميًا.

وجدد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين الدول المشاركة، مؤكدين أهمية المتابعة المستمرة لتطورات سوق النفط العالمية، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن توازنها.

كما شارك وزير الدولة في أشغال الاجتماع السابع والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، الذي خُصص لتقييم مدى التزام الدول المشاركة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2026.

وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتنفيذ التزاماتها، مؤكدة أن الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.

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