عرقاب يشارك في اجتماع “أوبك” هذا الاثنين

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك – والدول خارج أوبك.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الاجتماع ستشارك فيه 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وسيسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم، عقد أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر جويلية 2022.