عرقاب يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى حول الغاز

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، الاثنين ، في أشغال اجتماع رفيع المستوى تنظمه اللجنة الإفريقية للطاقة (AFREC) .

وأوضح بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أن الاجتماع يأتي تحت عنوان “الغاز الطبيعي في مشهد الطاقة الأفريقي”، ويهدف إلى تقديم نتائج موجز السياسات بشأن الغاز الطبيعي في ميدان الطاقة الأفريقي ودوره في قطاعات الطاقة.

وسيتبادل المشاركون خبراتهم حول التحديات والفرص المتعلقة بالغاز الطبيعي والتوصيات السياسية الرئيسية.

ومن المتوقع أيضًا أن تلقي المناقشات الضوء على القضايا الحاسمة لتطوير صناعة الغاز في إفريقيا وتقديم توصيات رئيسية للمستقبل والتي ستنفذها اللجنة الأفريقية للطاقة الذرية بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإفريقية للطاقة، التي يقع مقرها الرئيسي في الجزائر العاصمة منذ عام 2008، هي هيكل للاتحاد الأفريقي تم إنشاؤه خلال مؤتمر وزراء الطاقة الأفارقة الذي تم تنظيمه في الجزائر العاصمة يومي 23 و 24 أفريل 2001.