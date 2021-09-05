عرقاب يشارك في اجتماع لمنظمة أوبيك الاثنين

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى التي تنظمها منظمة أوبك حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة هذا الاثنين.

وأكد بيان للوزارة الأحد، أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يشارك الاثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى حول “الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة”، التي تنظمها منظمة أوبك.

وأوضح البيان أن هذه المائدة المستديرة توفر منصة للمناقشة والتبادل حول التحديات والفرص الناشئة عن تنفيذ إجراءات التخفيف المناخية الجماعية للبلدان المنتجة للنفط. يتعلق الأمر أيضًا بالتوصل إلى فهم مشترك حول الأساليب والوسائل للمساهمة في الجهد العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وكذلك تبادل المعلومات حول الحلول المناسبة وتقنيات التخفيف المبتكرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل تنمية مزدهرة ومستدامة للطاقة.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع سيمكن من التوصل إلى موقف مشترك من خلال السعي إلى اتباع نهج عالمي متوازن بين البيئة وأهداف التنمية، لا سيما أنه يسبق الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبعض الأحداث العالمية الكبرى المتعلقة بالبيئة والطاقة.