عرقاب يشارك في الاجتماع الدوري لتقييم اتفاق أوبك +

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، في أشغال الاجتماع الـ52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لتقييم مدى امتثال دول أوبك+ لحصصها الإنتاجية.

وحسب بيان للوزارة، سيتبادل الوزراء خلال هذا الاجتماع “وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير”.

كما سيتطرق المشاركون إلى “تقييم الامتثال لالتزامات الحدّ من الإنتاج لدول أوبك + لشهر ديسمبر 2023″، يضيف البيان.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري مرة كل شهرين، لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها منظمة أوبك+، للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط.

وتضم اللجنة ممثلي 7 دول أعضاء في منظمة أوبك وهي الجزائر والسعودية والإمارات والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا. إلى جانب دولتين من خارج المنظمة وهي وروسيا وكازاخستان.