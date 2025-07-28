-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

عرقاب يشارك في الاجتماع الـ 61 للجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك+

محمد فاسي
  • 19
  • 0
عرقاب يشارك في الاجتماع الـ 61 للجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك+
وزارة الطاقة
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين في الاجتماع الـ 61 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك وخارج أوبك (JMMC)، عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فإن الاجتماع سيناقش التزام الدول المشاركة بحصص الإنتاج المتفق عليها خلال شهري ماي وجوان 2025، إلى جانب تحليل مستجدات سوق النفط العالمية وتبادل الآراء حول آفاقها على المدى القصير.

وتُعقد اجتماعات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بصفة دورية كل شهرين، وتُعنى بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية للإنتاج المقررة في إطار إعلان التعاون بين دول أوبك والدول المنتجة من خارجها، كما تقدم اللجنة توصيات تهدف إلى الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وتضم اللجنة وزراء الطاقة لثماني دول، من بينها الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت وفنزويلا، إلى جانب روسيا الاتحادية وكازاخستان كعضوين من خارج منظمة أوبك.

مقالات ذات صلة
بيان هام للناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة

بيان هام للناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة

رزيق يُمثل الرئيس تبون في قمة الغذاء بأديس أبابا

رزيق يُمثل الرئيس تبون في قمة الغذاء بأديس أبابا

قرض سندي قريبًا لمتعامل كبير في الأجهزة الكهرومنزلية

قرض سندي قريبًا لمتعامل كبير في الأجهزة الكهرومنزلية

هذه شروط اختيار متعامل لتنظيم معارض الجزائر

هذه شروط اختيار متعامل لتنظيم معارض الجزائر

توقيع اتفاقية لدعم المناولة المحلية في صناعة قطع الغيار

توقيع اتفاقية لدعم المناولة المحلية في صناعة قطع الغيار

إجراءات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد في قطاع النقل

إجراءات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد في قطاع النقل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد