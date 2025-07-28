عرقاب يشارك في الاجتماع الـ 61 للجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك+

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين في الاجتماع الـ 61 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك وخارج أوبك (JMMC)، عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فإن الاجتماع سيناقش التزام الدول المشاركة بحصص الإنتاج المتفق عليها خلال شهري ماي وجوان 2025، إلى جانب تحليل مستجدات سوق النفط العالمية وتبادل الآراء حول آفاقها على المدى القصير.

وتُعقد اجتماعات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بصفة دورية كل شهرين، وتُعنى بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية للإنتاج المقررة في إطار إعلان التعاون بين دول أوبك والدول المنتجة من خارجها، كما تقدم اللجنة توصيات تهدف إلى الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وتضم اللجنة وزراء الطاقة لثماني دول، من بينها الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت وفنزويلا، إلى جانب روسيا الاتحادية وكازاخستان كعضوين من خارج منظمة أوبك.