عرقاب يشارك في الاجتماع الـ61 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء

شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 28 جويلية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الطاقة، الاجتماع يندرج في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، وشارك فيه وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة من دول الأوبك، من كل الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا، إضافة إلى كازاخستان وروسيا من الدول غير الأعضاء في أوبك.

وناقش المشاركون في الاجتماع تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025.

وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.

كما ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة، مؤكدة على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها.

وذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول أوبك+.

وتقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية في الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، لمواصلة متابعة تطورات السوق وحالة التزام الدول المشاركة، حسب ذات المصدر.