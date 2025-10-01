عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لـ “أوبك” وخارجها

لـ لجنة المراقبة في أشغالها الـ 62 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد

يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء ،عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) للدول الموقعة على إعلان التعاون.

وتُعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل شهرين، حيث تكلف بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية على الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في إطار إعلان التعاون، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة لدعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وتضم اللجنة وزراء النفط لتسع دول، من بينها الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا من الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى روسيا الاتحادية وكازاخستان من خارج المنظمة.

وسيخصص اجتماع اليوم لتقييم مستوى الالتزام بالاتفاقات الخاصة بالإنتاج لشهري جويلية وأوت 2025، فضلاً عن دراسة الوضع الراهن لسوق النفط العالمية وتبادل وجهات النظر حول آفاقها على المدى القصير.

وتتجه الجزائر نحو استعادة مستوى إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميًا بعد فترة من التخفيضات الطوعية، إذ تخطط الحكومة لزيادات شهرية بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري.