-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الدفاع: القضاء على 7 إرهابيين بسكيكدة   
اقتصاد

عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز بالدوحة

الشروق أونلاين
  • 13
  • 0
عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز بالدوحة

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة، السبت، أن الوزير عرقاب يشارك الاثنين في الدوحة القطرية، في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، GECF، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي.

وأوضح البيان أن الوزير سيرافقه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.

ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى استعراض التقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى وكذلك التحضير للقمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة.

مقالات ذات صلة
وصول أوّل سيارة شهر جويلية.. ومخزون 5 سنوات لقطع الغيار!

وصول أوّل سيارة شهر جويلية.. ومخزون 5 سنوات لقطع الغيار!

لؤي زيدي مديرا عاما لبريد الجزائر

لؤي زيدي مديرا عاما لبريد الجزائر

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. خارطة طريق مشتركة لتسريع المشروع

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. خارطة طريق مشتركة لتسريع المشروع

عرقاب في النيجر للمشاركة في أعمال منتدى المناجم والبترول

عرقاب في النيجر للمشاركة في أعمال منتدى المناجم والبترول

الغاز الجزائري نحو آسيا وأمريكا الجنوبية عبر ميناء سكيكدة

الغاز الجزائري نحو آسيا وأمريكا الجنوبية عبر ميناء سكيكدة

مسؤول بمجمع سوناطراك: وقف استيراد الوقود ساهم في توفير قرابة ملياري دولار  

مسؤول بمجمع سوناطراك: وقف استيراد الوقود ساهم في توفير قرابة ملياري دولار  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد