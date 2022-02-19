عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز بالدوحة

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة، السبت، أن الوزير عرقاب يشارك الاثنين في الدوحة القطرية، في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، GECF، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي.

وأوضح البيان أن الوزير سيرافقه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.

ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى استعراض التقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى وكذلك التحضير للقمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة.