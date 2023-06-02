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اقتصاد

عرقاب يشارك في مؤتمر “أوبك” بفيينا هذا السبت

الشروق أونلاين
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عرقاب يشارك في مؤتمر “أوبك” بفيينا هذا السبت

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، السبت، بفيينا في أشغال المؤتمر الوزاري 186 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأفاد بيان للوزارة، أن أشغال هذا المؤتمر ستخصص “لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أعضاء المنظمة”, وفقا للمصدر نفسه.

وسيتبع هذا الاجتماع  الاحد 4 جوان الجاري، بأشغال الاجتماع التاسع والأربعون (49) للجنة المراقبة الوزارية المشتركة وكذا الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون (35) لدول أوبك والدول خارج أوبك (أوبك+), التي سيشارك فيها أيضا عرقاب.

وخلال هذه الاجتماعات، سيناقش الوزراء المكلفين بشؤون النفط الوضعية الحالية لسوق النفط العالمي وآفاق تطوره على المدى القصير.

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