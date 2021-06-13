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اقتصاد
سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد

عرقاب يشارك في هذا الاجتماع المهم!

الشروق أونلاين
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عرقاب يشارك في هذا الاجتماع المهم!

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أشغال المؤتمر الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة.

وأفاد بيان للوزارة “سيشارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب ، يوم الاثنين 14 جوان 2021 ، في أشغال المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط (UpM) حول الطاقة، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد”.

وتابع البيان “ينظم هذا الاجتماع من قبل حكومة البرتغال ويرأسه الوزير البرتغالي للبيئة والعمل المناخي وسيستعرض الإنجازات المحققة منذ المؤتمر الوزاري الثاني في عام 2016 واعتماد الإعلان الوزاري حول الطاقة لسنة 2021”.

وأوضح البيان “وتحت مظلة الرئاسة المشتركة للاتحاد من اجل المتوسط بين كل من المفوضة الأوروبية للطاقة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية ومشاركة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء“.

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