خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة "بوناتي" الإيطالية

عرقاب يشيد بالعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا في مجال المحروقات

الشروق أونلاين
وزارة المحروقات (شبكات)
محمد عرقاب في استقبال رئيس شركة "بوناتي" الايطالية، 20 أكتوبر 2025.

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 20 أكتوبر، الرئيس التنفيذي لشركة “بوناتي” (Bonatti) الإيطالية، أندريا كولومبو.

اللقاء شكل فرصة لبحث آفاق التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك وشركة “بوناتي”، واستعراض فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المحروقات، خاصة في مجالات المنبع البترولي والغازي، تطوير الحقول، الرفع من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي، والهندسة وبناء البنى التحتية في صناعة النفط والغاز والصناعة المنجمية في المشاريع الكبرى، وفقا لما أفادت به الوزارة.

وأشاد عرقاب “بالعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا في مجال المحروقات، مؤكدا أن الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية والإيطالية تجسد نموذجا ناجحا للتعاون القائم على الثقة ونقل الخبرة وتكامل المصالح الاقتصادية، في ظل التحولات العالمية في أسواق الطاقة.”

من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لشركة “بوناتي” عن رغبة مؤسسته بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر، ومواصلة تطوير علاقات التعاون مع مجمع سوناطراك، لا سيما من خلال إطلاق مشاريع جديدة في مجال استغلال ونقل المحروقات، والبنية التحتية ذات الصلة بالمحروقات والمشاريع المنجمية الكبرى، حسب المصدر ذاته.

وتعد “بوناتي” من أبرز الشركات الأوروبية المتخصصة في الهندسة، الإنشاء، والخدمات الصناعية في مجالات النفط والغاز والطاقة.

