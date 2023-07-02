عرقاب يعاين مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بقورصو

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، زيارة تفقدية لمشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو، ولاية بومرداس، بطاقة إنتاج تصل الى 80 ألف متر مكعب في اليوم.

وجرت هذه الزيارة التفقدية بحضور والي ولاية بومرداس، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، و مدير الطاقة والمناجم بالولاية، والمدير العام للشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع مجمع سوناطراك صاحبة مشاريع تحلية مياه البحر، و ممثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB، فرع مجمع سوناطراك المكلفة بإنجاز المشروع.

كما أشاد الوزير بالمجهودات المبذولة من أجل إنجاز هذه المحطة، في وقت لا يتجاوز سنتين والذي انطلق سنة 2022، بعد وضع كل التسهيلات في المتناول، وكذا بفضل العمل المتواصل على مدار ساعات اليوم والليلة، والاستعانة بكفاءات جزائرية لتسيير مشاريع تحلية مياه البحر بالنظر إلى الخبرات المعتبرة التي اكتسبوها.

كما حث الوزير القائمون على هذا المشروع المحوري على توفير مياه مطابقة للمعايير المعمول بها، للمساهمة في دعم قدرات التزويد بالمياه لصالح سكان الجهة الغربية والشمالية من ولاية بومرداس والجهة الشرقية للجزائر العاصمة.

وللتذكير، تدخل هذه المحطة، والتي تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بـ6.25 هكتار، في إطار المخطط الاستعجالي، حيث تم وضع حيز الخدمة كل من محطة الباخرة المحطة (10 آلاف متر مكعب/يوميا)، والمرسى (60 ألف متر مكعب) بولاية الجزائر العاصمة، على أن تكون محطة قورصو جاهزة قريبًا لتعزيز الإنتاج بثمانين ألف متر مكعب إضافية (80 ألف متر مكعب) بولاية بومرداس.