عرقاب يعلن عن رغبة سوناطراك وسونلغاز في دخول السوق السودانية

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن رغبة سوناطراك وسونلغاز في دخول السوق السودانية.

وأكد عرقاب، الخميس، خلال استقباله وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بشمال السودان أحلام مدني مهدي سبيل، رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع السودان، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى انفتاحهما على السوق الأفريقية.

وأكد على استعداد الجزائر لمرافقة السودان بنقل خبرتها في جميع المجالات. ولهذا، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم قريبًا.

وأوضح بين للوزارة أن الوزيرين ناقشا فرص الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء في السودان. وأشاروا إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال المناجم والتدريب.

كما استعرضا العلاقات الأخوية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والمنتجات البترولية.

من جانبها، أعربت الوزيرة السودانية عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.

كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك وخارجها.