عرقاب يفتتح معرض ومؤتمر “ناباك 2025” بوهران

أشرف وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال على افتتاح معرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط لطاقة والهيدروجين “ناباك 2025”.

وكان قد حل، مساء الأحد، بولاية وهران، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، برفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي ومسؤولين آخرين.

وقد كان في استقبالهم، على مستوى القاعة الشرفية لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”، والي ولاية وهران، سمير شيباني، إلى جانب ممثلي السلطات المدنية والأمنية للولاية.

ويحتضن فعاليات الطبعة الـ13 من معرض “ناباك” المزمع تنظيمها في الفترة من 06 إلى 08 أكتوبر 2025، مركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بولاية وهران.

ويعد معرض ومؤتمر ناباك من أبرز التظاهرات الطاقوية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يوفر منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 عارض يمثلون 60 دولة، من شركات نفط وطنية ودولية، وموردي حلول تكنولوجية، ومقاولات هندسية، وصناع قرار حكوميين، ومراكز بحث وأكاديميين.

ويعتبر هذا الحدث فضاء مثاليا للتواصل، وتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة. وكما ستشهد هذه الطبعة مشاركة البروفيسور والباحث المتخصص، مدير شركة استشارات مخاطر شمال إفريقيا (NARCO )، جيوف د بورتور، Geoff D. Porter.

وتنظم هذه الطبعة تحت شعار: “تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيجٍ طاقوي فعال من خلال الشراكات، الاستثمار، الابتكار، والتكنولوجيا”، حيث ستحتضن جلسات وورش عمل متخصصة تُعنى بالانتقال نحو مزيج طاقوي متوازن يجمع بين جميع المصادر الطاقوية، وتسريع وتيرة الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، إلى جانب استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية وتقنيات احتجاز الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية والسلطات العمومية لبناء منظومة طاقوية أكثر مرونة واستدامة.