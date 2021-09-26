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اقتصاد

عرقاب يكشف: 32 مادة منجمية غير مستغلة بالجزائر

الشروق أونلاين
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عرقاب يكشف: 32 مادة منجمية غير مستغلة بالجزائر

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن إحصاء 32 مادة منجمية غير مستغلة بالجزائر، مؤكدا على أهمية تكثيف الاستثمار القطاع المنجمي.

وأوضح عرقاب، السبت، لدى مشاركته في ورشة حول “بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة”، نظمت في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة، أنه يتوجب وضع مشاريع هيكلية في كل ولاية من ولايات الوطن والتوجه نحو مرحلة الاستغلال الطاقوي في آجال قصيرة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد.

وكشف الوزير عن توجيه دعوة للمستثمرين، خلال الأيام الـ15 القادمة، لعرض الامكانيات المنجمية لاسيما بالنسبة للمعادن الموجودة، مؤكدا أن القطاع يسعى لجلب استثمارات الخواص في القطاع المنجمي.

ودعا الولاة في جميع الولايات لدعم المستثمرين في استخراج الثروة المنجمية، معتبرا أن تدخل نحو 15 قطاع للبث في ملفات الاستثمار يؤدي إلى نفور المستثمر بسبب كثرة و ثقل الإجراءات الادارية، مشيرا، في هذا السياق، إلى ضرورة اشراك المؤسسات المصغرة في الاستثمار المنجمي.

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