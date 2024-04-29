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اقتصاد

عرقاب يدعو “بيكر هيوز” الأمريكية للشراكة مع سوناطراك في الجزائر وأفريقيا

الشروق أونلاين
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عرقاب يدعو “بيكر هيوز” الأمريكية للشراكة مع سوناطراك في الجزائر وأفريقيا

 عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمسية الاحد، اجتماع عمل مع لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بيكر هيوز”، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري حول المناخ والطاقة والبيئة لمجموعة السبع بمدينة تورينو الإيطالية.

ووفقا لبيان وزراة الطاقة، فقد “ناقش الجانبان تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات بالجزائر وكذا استغلال وتطوير الحقول مع سوناطراك، على غرار مشروع ضغط الغاز بوستينغ بحاسي الرمل”.

وخلال هذا اللقاء، “رحب السيد الوزير بجهود شركة “بيكر هيوز”، ودعها إلى تعزيز وتوسيع وجودها وأنشطتها في الجزائر وولوج السوق الافريقية مع سوناطراك، خاصة في مجالات الهندسة وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون وتطوير الهيدروجين”.

للإشارة تعد شركة “بيكر هيوز”، والتي يتواجد مقرها في ولاية تكساس الأمريكية، إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط والغاز في العالم، متخصصة في تكنولوجيا الطاقة

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