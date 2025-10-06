-- -- -- / -- -- --
على هامش معرض ومؤتمر "ناباك 2025"

عرقاب يلتقي رؤساء وممثلي الشركات الطاقوية العالمية الكبرى

الشروق أونلاين
وزارة المحروقات (شبكات)
وزير الدولة محمد عرقاب في لقاء مع نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال في شركة شيفرون، جو كوك.

أجرى وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 06 أكتوبر، سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من رؤساء وممثلي كبريات الشركات العالمية الناشطة في قطاع النفط والغاز، وهذا على هامش الطبعة الثالثة عشرة لـ“ناباك 2025″.

افتتاح الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض المتوسط

ووفقا لما أفادت به الوزارة، استهل وزير الدولة هذه اللقاءات، بمحادثات مع وفد عن شركة إكسون موبيل بقيادة نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة، جون أرديل.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، فرص الشراكة والاستثمار ومدى تقدم المشاورات الجارية مع مجمع سوناطراك، خاصة في مجالات البحث والتنقيب والتطوير واستغلال المحروقات، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي، الاستدامة، واحترام المعايير البيئية، تعزيزا للقدرات الإنتاجية ولاسيما في مجالي النفط والغاز.

كما تحادث وزير الدولة كذلك مع وفد عن شركة شيفرون برئاسة نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال، جو كوك.

وهو اللقاء الذي سمح للطرفين بالتطرق إلى سبل تعزيز التعاون مع سوناطراك في مجالات استكشاف واستغلال الموارد النفطية والغازية، بما في ذلك الأنشطة البحرية، إضافة إلى تبادل الخبرات في الدراسات التقنية والجيولوجية ونقل التكنولوجيات الحديثة.

وأكد وزير الدولة أن الإطار القانوني الجديد للمحروقات في الجزائر يوفر مناخا ملائما للاستثمار ويدعم الاستغلال الآمن والمستدام لموارد البلاد من المحروقات، حسب المصدر ذاته.

