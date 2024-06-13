عرقاب يلتقي رئيس “أبراج لخدمات الطاقة” العمانية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية “أبراج لخدمات الطاقة”، سيف بن سعيد الحمحمي، ووفد من رجال أعمال عمانيين يقومون بزيارة عمل الى الجزائر.

وأفاد بيان للوزارة أن الطرفين تباحثا خلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، كما ناقش الجانبان المحادثات الجارية بين مجمع سوناطراك وشركة “أبراج لخدمات الطاقة” في مجال المحروقات، لاسيما من خلال بروتوكول التفاهم، الموقع في أبريل 2024، والمتعلق ببحث فرص التعاون في مجال أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار، بالإضافة إلى خدمات المشاريع المتكاملة، وتبادل الخبرات والتجارب التقنية والتكوين المتخصص في هذه المجالات.

كما ناقش الطرفان، إمكانية إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، لا سيما في مجال البتروكيمياء وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الهيدروجين.

وجدد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، رغبة الجزائر في تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين، داعيا الشركات العمانية “لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات مع شركات قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر وخارجها، خاصة بإفريقيا”.