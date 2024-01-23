عرقاب يلتقي ممثلين عن كبريات شركات الطاقة الأمريكية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بعثة رجال أعمال أمريكيين، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء 23 جانفي.

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 23 جانفي، بعثة رجال أعمال أمريكيين، بقيادة رئيسي مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي «USABC»، السادة اسماعيل شيخون و ديفيد ويلهام، حسب بيان وزارة الطاقة.

وقد حضر اللقاء ممثلون عن أهم الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الطاقة والمناجم على غرار إكسون موبيل، شيفرون، هيكات إنرجي، أرك إنرجي، ناسر، رياصول، فيليب جروب للمناجم وغيرها.

اللقاء سمح للطرفين بمناقشة حالة علاقات التعاون بين الشركات الجزائرية والأمريكية في مجال الطاقة والمناجم، وآفاق تعزيزها.

محمد عرقاب شدد على “أهمية التعاون والشراكة الإستراتيجية التي تربط الشركات الجزائرية والأمريكية في مجال النفط والغاز”، كما قام بعرض “استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات بهدف الرفع من الإنتاج وتحويل النفط والغاز، كما عرض الوزير فرص الاستثمار والشراكة الهامة التي يوفرها القطاع وخاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء والرقمنة والحلول التكنولوجية وخفض الانبعاث وتقليل البصمة الكربونية”.

كما تحدث الطرفان كذلك عن إمكانيات التعاون والاستثمار في “الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين وكذلك في البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر على المدى القصير والمتوسط، والصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.”

وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب “أصر” على “إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي الغني. ودعا بهذه المناسبة الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، ولاسيما في مجال البحث والاستكشاف وتثمين الثروات المنجمية وتطوير المجال المنجمي بالجزائر ولاسيما العناصر الأرضية النادرة (الأتربة والمعادن النادرة)” يشير البيان.