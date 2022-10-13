عرقاب يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي في موسكو.. وهذا ما دار بينهما

التقى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش مشاركته في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”.

وحسب بيان للوزارة، فقد بحث الجانبان “حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم”.

الوزير عرقاب التقى أيضا بالمناسبة مع نظيره السوري السيد بسام طعمه، حيث أكد استعداد الجزائر لتبادل خبراتها في مجال المحروقات والمناجم، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

كما قابل الوزير ممثلي الشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات والمناجم والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وتحدث عرقاب مع مقابليه حول “الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها الجزائر في العديد من المجالات، في إطار قانون المحروقات الجديد، وقانون الاستثمار المعتمد مؤخرا”.

وزير الطاقة الجزائري في موسكو

انطلقت صباح الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، أشغال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وحسب ما أكده بيان للوزارة، سيلتقي الوزير الجزائري على هامش المنتدى، بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير البترول والثروة المعدنية السوري بسام طعمه، وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز.

ويعتبر المنتدى الذي تستمرّ فعالياته حتى الـ14 من أكتوبر الجاري، “حدثا رفيع المستوى، يتم تنظيمه منذ عام 2017، للمسؤولين عن الطاقة في العالم”. وهو يجمع الوزراء وقادة شركات الطاقة الكبرى وكبار الخبراء في المجال.

ويهدف اللقاء الدولي إلى “مناقشة ديناميكية الطاقة العالمية، وإلى تسهيل الحوار حول القضايا التي تؤثر على تحديات الطاقة”، يوضح ذات البيان.