عرقاب يُنصب رئيسا جديدا لديوان الوزارة

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأحد، على مراسيم تنصيب رئيس الديوان الجديد للوزارة نسيم هلال.

وجرت المراسم بمقر الوزارة وبحضور إطارات منها، حيث أكد الوزير أن هذا التنصيب يأتي في سياق تعزيز القطاع بإطارات كُفأة على مختلف المستويات.

وحسب بيان للوزارة، فقد أبرز عرقاب الكفاءة والخبرة لرئيس الديوان الجديد، والذي يعتبر من أكفأ وخيرة إطارات قطاع الطاقة، والذي من دون شك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومواصلة البرامج المسطرة.

ومن جهته، قدم هلال شكره للوزير، على الثقة التي وضعت في شخصه، متعهدا بالعمل على تعزيز العمل المؤسساتي بالديوان من أجل تعاون مستمر بين مختلف هيئات القطاع والقطاعات الأخرى. يضيف البيان.

للإشارة فإن هلال نسيم، حاصل على ماجيستير في اقتصاديات البترول والإدارة الاستراتيجية عام 2004 من المعهد الجزائري للبترول، وشهادة في الهندسة الصناعية سنة 1998 من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

كما سبق له أن شغل منصب مدير الاستراتيجية بمجمع سوناطراك، منذ شهر جويلية 2012، وقد انضم إلى سوناطراك عام 1999، وشغل فيها عدة مناصب منها، عضو لجنة برنامج JST11 بين 2016 و2018، رئيس قسم ذكاء الأعمال بين 2008 و2011، ومحاضرا بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بين 2007 و2009.