عرقاب يُجدد دعم الجزائر للدول الإفريقية في مجال النفط

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، استعداد الجزائر لتكثيف جهودها لدعم الدول الإفريقية، عبر نقل خبرتها الواسعة في مجال استكشاف النفط والإنتاج والهندسة وتصنيع المعدات والتكوين.

وخلال استقباله، الأمين العام للمنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط، عمر فاروق إبراهيم، اليوم الاثنين في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة، أشار الوزير عرقاب، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات القطاع ومعاهدها، وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول (IAP)، في تكوين الإطارات الإفريقية وتأهيلها لمواجهة التحديات التقنية والمهنية في قطاع الطاقة.

وحسب بين صادر عن الوزارة الوصية، تطرق الطرفان إلى آخر التطورات المتعلقة بإطلاق بنك الطاقة الأفريقي الجديد، الذي أنشأته المنظمة الافريقية، حيث يُنتظر منه إحداث نقلة نوعية في تمويل مشاريع الطاقة على مستوى القارة، من خلال تعبئة الاستثمارات اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية الطاقوية، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.

من جهته، أعرب عمر فاروق إبراهيم، عن امتنانه العميق للجزائر على التزامها الثابت بدعم أهداف المنظمة، مثمنًا جهودها في تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتكوين الموارد البشرية في مجال الطاقة، ومؤكدًا أن احتضان الجزائر لفعاليات منتدى مراكز البحث والابتكار دليل واضح على مساهمتها النوعية في تطوير القطاع الطاقوي على المستوى القاري.