-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عرقاب يُستقبل من طرف نائب الرئيس التركي

الشروق أونلاين
  • 166
  • 0
عرقاب يُستقبل من طرف نائب الرئيس التركي
ح.م
جانب من اللقاء

حظي وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، باستقبال من طرف نائب رئيس جمهورية تركيا، جودت يلماز، بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية تركيا.

وأفاد بيان للوزراة، الخميس، أن نائب الرئيس التركي حمل  الوزير نقل التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، الى أخية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الى علاقات التعاون الثنائية ونتائج أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية، تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وأخيه التركي، طيب رجب أردوغان، وتوجيهاتهما السامية الرامية الى توطيدها وتعزيزها وتوسيعها إلى ميادين كثيرة.

 وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس الجمهورية التركية على أهمية تعميق المشاورات وبحث فرص تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في عديد القطاعات على غرار قطاع الطاقة والمناجم، مؤكدا عزم بلاده على تقوية العلاقات الأخوية مع الجزائر.

كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجالات، الصناعة والصناعات التحويلية، والإنتاج الصيدلاني، النقل، تكنولوجيـا الإعـلام والاتصال، المؤسسات الناشئة، الفلاحــة والري والاشغال العمومية.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون في قطاع الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء والطاقات المتجددة، وأوجه تعاون أخرى مرتبطة بتبادل الخبرات وكذا فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية والمعدن النادرة.

مقالات ذات صلة
وجبات الطلبة على المنصة الإلكترونية لضمان الشفافية

وجبات الطلبة على المنصة الإلكترونية لضمان الشفافية

باريس تكلف سفيرها السابق في الجزائر بتقرير حول الإسلام بفرنسا

باريس تكلف سفيرها السابق في الجزائر بتقرير حول الإسلام بفرنسا

هذا جديد “عدل2”

هذا جديد “عدل2”

36545 محبوس يؤدون امتحان إثبات المستوى في مختلف الأطوار

36545 محبوس يؤدون امتحان إثبات المستوى في مختلف الأطوار

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 14 ولاية

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 14 ولاية

مستشفيات الجزائر “بلا ورق” قبل نهاية 2024

مستشفيات الجزائر “بلا ورق” قبل نهاية 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد