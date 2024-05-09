عرقاب يُستقبل من طرف نائب الرئيس التركي

حظي وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، باستقبال من طرف نائب رئيس جمهورية تركيا، جودت يلماز، بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية تركيا.

وأفاد بيان للوزراة، الخميس، أن نائب الرئيس التركي حمل الوزير نقل التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، الى أخية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الى علاقات التعاون الثنائية ونتائج أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية، تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وأخيه التركي، طيب رجب أردوغان، وتوجيهاتهما السامية الرامية الى توطيدها وتعزيزها وتوسيعها إلى ميادين كثيرة.

وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس الجمهورية التركية على أهمية تعميق المشاورات وبحث فرص تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في عديد القطاعات على غرار قطاع الطاقة والمناجم، مؤكدا عزم بلاده على تقوية العلاقات الأخوية مع الجزائر.

كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجالات، الصناعة والصناعات التحويلية، والإنتاج الصيدلاني، النقل، تكنولوجيـا الإعـلام والاتصال، المؤسسات الناشئة، الفلاحــة والري والاشغال العمومية.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون في قطاع الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء والطاقات المتجددة، وأوجه تعاون أخرى مرتبطة بتبادل الخبرات وكذا فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية والمعدن النادرة.