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اقتصاد

عرقاب يُشارك في أشغال الاجتماع الـ 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك”

الشروق أونلاين
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عرقاب يُشارك في أشغال الاجتماع الـ 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك”

 شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، السبت، في أشغال الاجتماع الـ 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC)، والذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

 وجرت هذه المشاركة بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مراد بلجهم، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

 خصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التزام الدول المعنية بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها، وذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2025، كما شكل مناسبة تبادل فيها السادة الوزراء الرؤى والتحليلات بشأن وضعية السوق النفطية العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.

 ويواصل أعضاء اللجنة متابعة تطورات سوق النفط العالمية عن كثب، مجددين التزامهم التام بالتعامل مع التحديات والمتغيرات. كما أكدوا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ فعال للإجراءات المشتركة المتخذة في إطار تحالف أوبك+.

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