عرقاب يُشارك في اجتماع الدول الأفريقية المنتجة للنفط غدا

أعلنت وزارة المحروقات والمناجم، الاثنين، عن مشاركة وزير الدولة محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ 48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المزمع انعقادها في عاصمة جمهورية الكونغو، برازافيل.

وحسب ذات المصدر، يتضمن اجتماع هذه الدورة مناقشة مشروع الإصلاح المؤسسي للمنظمة، وتحديث رؤيتها واستراتيجيتها طويلة المدى (LTS)، إلى جانب اعتماد التقرير المتعلق بترشيح الأمين العام الجديد للمنظمة، وكذا انتخاب رئاسة المجلس والهيئات التنفيذية للفترة المقبلة.

ويتزامن انعقاد هذا الاجتماع مع تنظيم الطبعة الرابعة من المؤتمر والمعرض الإفريقي حول المحتوى المحلي (CECLA 2025)، المنعقد ببرازافيل من 4 إلى 7 نوفمبر 2025، تحت الرعاية السامية للسيد دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو.

ويعد هذا الحدث القاري منصة محورية لتبادل الخبرات حول تطوير المحتوى المحلي في الصناعات النفطية والغازية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الإفريقية في سلاسل القيمة في صناعة النفط والغاز.