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اقتصاد

مباحثات جزائرية إيطالية جديدة حول مشروع الربط الكهربائي

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية إيطالية جديدة حول مشروع الربط الكهربائي

 عقد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، محادثات مع الرئيس المدير العام لشركة “إيني” الإيطالية، السيد كلاوديو ديسكالزي، بحضور الرئيسين المديرين العامين لكل من سوناطراك وسونلغاز، رشيد حشيشي ومراد عجال.

 وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، فقد شكل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما مشروع “مدلينك” (Medlink)، محورًا هامًا في المحادثات، باعتباره أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي.

 ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء خط كهربائي بحري عالي التوتر بقدرة 2000 ميغاواط، يربط مباشرة بين شبكتي الكهرباء في البلدين. والذي يمثل خطوة إضافية لتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، سيما الطاقة الخضراء، بفضل فائض الإنتاج الوطني المتولد عن الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.

 بالصور..عرقاب يُشارك في مؤتمر البحر الأبيض المتوسط للطاقة 2025

 تنطلق اليوم الثلاثاء في مدينة رافينا الإيطالية، فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة ” OMC Med Energy 2025 “، بمشاركة جزائرية رفيعة المستوى.

 وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في أشغال هذا المؤتمر المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدّة من 8 إلى 10 أفريل الجاري، مرفوقا بكل من مدير سوناطراك، رشيد حشيشي، ومدير سونلغاز، مراد عجال.

 ويُعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الطاقوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يجمع كبار الفاعلين في القطاع من وزراء، ومسؤولين حكوميين، ورؤساء شركات دولية، وخبراء لمناقشة تحديات وآفاق الطاقة، ولا سيما التحول الطاقوي، وأمن التزود بالطاقة، والتنمية المستدامة في المنطقة.

 ويجسد حضور الجزائر في هذا الحدث الطاقوي الدولي تأكيدًا على مكانتها كممون استراتيجي للطاقة وشريك موثوق في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الطاقوي العالمي، وعلى التزامها بالمساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي والدولي، يوقل البيان.

 وستشكل هذه المناسبة فرصة للوزير عرقاب، من أجل عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء الطاقة ومسؤولين من كبريات الشركات الطاقوية العالمية.

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