عرقاب: 25 ألف ميغاواط من الكهرباء لتغطية الطلب خلال الصيف

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مجمع سونلغاز وضع برنامجا خاصا لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصائفة المقبلة، حيث سيتم تجنيد 25.5 ألف ميغاواط من هذه الطاقة، موضحا ان ذروة الاستهلاك كانت قد بلغت 18.6 ألف ميغاواط خلال الصائفة الماضية.

وأوضح عرقاب خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اشغال اجتماع لمديري التوزيع لمجمع سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم على مستوى الولايات، أن الطاقة التي سيتم تجنيدها تفوق التوقعات المحتملة المقدرة ب20 ألف ميغاواط كذروة، وهذا ما سيسمح بضمان تزويد جيد بالكهرباء وتفادي الانقطاعات في هذا الموسم الذي يسجل مستويات قياسية من الاستهلاك.

كما ابرز الوزير أن مجمع سونلغاز باشر تحضيرات الصائفة المقبلة منذ سبتمبر 2023، من خلال استكمال كل الأعمال والمشاريع اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء في أفضل الظروف الممكنة خلال فترة الصيف.

وفي هذا الاطار، أفاد السيد عرقاب انه تم انجاز برنامج استعجالي لتعزيز شبكة النقل الكهربائي، لا سيما على مستوى 16 ولاية التي شهدت العام الماضي استهلاك استثنائي من الكهرباء.

وبهدف تلبية احتياجات المواطنين بالكهرباء، فقد تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من طرف الشركات التابعة لمجمع سونلغاز لتقوية الانتاج الكهربائي واعادة النظر في تنظيم الشبكة مع تدعيم بعض المعدات الكهربائية التي يمكن لها ان تتحمل حرارة شديدة تفوق 55 درجة، يضيف السيد عرقاب مطمئنا على توفر الكهرباء لكافة المستهلكين سواء المواطنين أو المؤسسات الصناعية.

كما أكد اتخاذ كل التدابير للتدخل بشكل دائم في حال وقوع انقطاع محتمل من طرف الفرق المختصة بالإنتاج، التوزيع ونقل الكهرباء والغاز لمجمع سونلغاز، مع تحديد هدف إصلاح العطب في أقصر وقت ممكن.

من جهة اخرى، وفي تدخله خلال أشغال هذا الاجتماع السنوي، عاد الوزير بالأرقام الى نسبة التغطية بالكهرباء على المستوى الوطني، حيث اكد أنها بلغت 99 بالمائة، وبلوغ 11،87 مليون زبون، في حين وصلت نسبة الربط بالغاز الى 69 بالمائة، مع 7ر7 مليون زبون، مشيرا الى أن البرامج المختلفة التي دعمتها الدولة بقيمة 450 مليار دج مكنت من ربط 4ر2 مليون مسكن بالغاز و450 ألف مسكن بالكهرباء في السنوات الأخيرة.

وأضاف في نفس السياق، ان الهدف المسطر بحلول نهاية 2025 هو ربط 340 الف مسكن آخر بالكهرباء و 140 الف مسكن بالغاز، مما يتطلب، حسبه، مبلغ مالي يقدر ب140 مليار دج من الاستثمارات العمومية.

كما تم، حسبه، تركيب قدرات جديدة تفوق 4200 ميغاواط من الكهرباء خلال الفترة 2020-2024، أي ما يمثل 16 بالمائة من الانتاج الاجمالي وإنشاء 4115 كلم من خطوط نقل الكهرباء الجديدة و44000 كلم من شبكة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى 2192 كلم من شبكة نقل الغاز و43500 كلم من شبكة توزيع الغاز.

وتجدر الاشارة إلى أن الملتقى السنوي لمدراء شركات مجموع سونلغاز ووزارة الطاقة والمناجم عرف حضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب الى جانب اطارات من قطاع الطاقة و المناجم ونقابيين.