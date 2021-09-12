عروسان يحتفلان بزواجهما بالقفز في البحر بملابس الزفاف

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعروسين أيرلنديين، احتفلا بزواجهما بالقفز في البحر بملابس الزفاف.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد قفزت أنيتا مكارثي وزوجها دوم من الحافة الصخرية في بقعة السباحة فورتي فوت في سانديكوف ، دبلن ، في اليوم التالي لزفافهما حيث شاهد السكان المحليون بدهشة بينما كان العروسين يشقون طريقهم إلى حافة المياه الصخرية ليقفزا.

وشاركت أنيتا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق الاحتفال بالزفاف بطريقة مبتكرة آلاف المشاهدات وتداوله الكثيرون من متابعي السوشيال ميديا وتناقلته وكالات الأنباء العالمية.