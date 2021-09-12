-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

عروسان يحتفلان بزواجهما بالقفز في البحر بملابس الزفاف

نادية شريف
  • 2057
  • 0
عروسان يحتفلان بزواجهما بالقفز في البحر بملابس الزفاف

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعروسين أيرلنديين، احتفلا بزواجهما بالقفز في البحر بملابس الزفاف.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد قفزت أنيتا مكارثي وزوجها دوم من الحافة الصخرية في بقعة السباحة فورتي فوت في سانديكوف ، دبلن ، في اليوم التالي لزفافهما حيث شاهد السكان المحليون بدهشة بينما كان العروسين يشقون طريقهم إلى حافة المياه الصخرية ليقفزا.

وشاركت أنيتا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق الاحتفال بالزفاف بطريقة مبتكرة آلاف المشاهدات وتداوله الكثيرون من متابعي السوشيال ميديا وتناقلته وكالات الأنباء العالمية.

مقالات ذات صلة
الزميلة “المتطفلة”.. تتجسس على الزملاء وتفتش الهواتف والحقائب!

الزميلة “المتطفلة”.. تتجسس على الزملاء وتفتش الهواتف والحقائب!

بالفيديو.. يوتيوبر جزائرية تزعم رؤية الرسول في المنام تثير الجدل!

بالفيديو.. يوتيوبر جزائرية تزعم رؤية الرسول في المنام تثير الجدل!

هاشتاغ لإسقاط النقاب يشعل نيران الغضب في السعودية

هاشتاغ لإسقاط النقاب يشعل نيران الغضب في السعودية

المرأة مهمتها الولادة.. تصريح منسوب لطالبان يثير جدلا

المرأة مهمتها الولادة.. تصريح منسوب لطالبان يثير جدلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد