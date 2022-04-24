عروس أمريكية تدس الماريخوانا في طعام المدعووين

تم القبض على عروس أمريكية ومتعهدة حفل زفافها واتهامهما بدس الماريخوانا في الطعام الذي قدّم للمدعوين.

وتواجه دانيا شيا سفوبودا 42 عاما بعد شهرين من زفافها، ومقدمة الطعام جويسلين مونترينيس براينت 31 عاما، تهمة انتهاك قانون مكافحة المخدرات في فلوريدا، حيث اشتبه الأصدقاء والعائلة في أن هناك شيئًا أكثر من اللازانيا والبراونيز والفراولة المغطاة بالشوكولاتة بعد أن بدؤوا يشعرون “بالوخز”، واشتكوا من الدوار والغثيان، وفق ما جاء في صحيفة” التايمز” البريطانية.

وتزعم إفادة خطية أن سفوبودا وافقت وسمحت للطاهية بدس الحشيش في الطعام الذي قدمته دون علم الحضور، حيث تطلب الكثير منهم عناية طبية.

ووفقا للتحقيقات التي أجريت، فقد تبين أن الأعراض التي أصيب بها المدعوون لحفل الزفاف، تتفق مع أعراض شخص تعاطى المخدرات.

وقد قام المحققون بجمع الأواني الزجاجية التي كانت تحتوي على بقايا الطعام من أجل اختبارها، حيث تبين لاحقا أن نتيجتها إيجابية.

وأنكرت العروس وزوجها خلط الطعام بالحشيش رغم أن كل الاختبارات كشفت عن تواجد مادة مخدرة فيه.