“عروس المتوسط”.. سباق سيارات دولي للنساء بالجزائر

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، صبيحة الخميس، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف على انطلاق الطبعة الثانية لسباق السيارات الدولي “عروس المتوسط”.

وينظم سباق السيارات الدولي “عروس المتوسط” من طرف الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية في الفترة من 25 إلى 30 جانفي 2023 على مسافة 1254 كلم.

وتعرف الطبعة الثانية للسباق مشاركة أربع دول أجنبية وهي تونس، فرنسا، إيطاليا والصحراء الغربية، بالإضافة إلى 39 ولاية جزائرية.

وتجمع هذه التظاهرة الخاصة بفئة النساء، بين الرياضة، السياحة، والثقافة.