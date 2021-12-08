عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب!

قفزت عروس من غرفة نومها بالطابق الثالث في منطقة البدرشين بمصر، في محاولة لوضع حد لحياتها، وذلك بعد ساعات فقط من حفل زفافها.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد تم نقل العروس إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

وبدأت الحادثة حين تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا بسقوط فتاة من الطابق الثالث ونقلها إلى المستشفى، وبوصول عناصر الشرطة، تبين أن العروس عمرها 16 عاما وأقدمت على الانتحار بعد 24 ساعة من زواجها.

وكشفت التحقيقات أن أهل العروس حضروا إلى منزل ابنتهم لمباركة زواجها. فتركتهم مع زوجها الذي يكبرها بـ24 سنة، واستأذنتهم لتحضير العصير، وفجأة، سمعوا صوت ارتطام جسم بالأرض.

وبينت التحقيقات أن العروس قفزت من الطابق الثالث لمحاولة الانتحار وذلك بعد إجبارها على الزواج من شخص عمره 40 عاماً.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بينما ترقد الفتاة بحالة حرجة في العناية المركزة.