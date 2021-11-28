دعت عروس مصرية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور حفل زفافها، ففاجأها بتلبية الدعوة مع تقديم هدية.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لمبادرة “حياة كريمة” على فيسبوك، السبت، فإن السيسي تكفل بإرسال “جهاز كامل” إلى عروس في إحدى قرى غرب محافظة أسوان.

ونشر الحساب صورا توثق مطبخ العروس وفيه أجهزة وأثاث جديد، حسب روسيا اليوم.

وجاء ذلك بعد أن دعت العروس، التي أشارت صفحة “حياة كريمة” إلى صوتها “النوبي الجميل”، السيسي لحضور حفل زفافها أثناء تفقده المنازل المتضررة من السيول في غرب أسوان.

وكان السيسي قد تفقد، صباح الخميس الماضي، المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين، بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة “حياة كريمة”.

ومبادرة “حياة كريمة” هي مبادرة رئاسية مصرية، تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري، بتطويره على مختلف الأنحاء.