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جواهر

عروس هندية توثق شرطا غريبا في عقد زفافها

جواهر الشروق
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عروس هندية توثق شرطا غريبا في عقد زفافها
صحف هندية
توقيع عقد زفاف في الهند

وثقت عروس هندية شرطا غريبا في عقد زفافها، يتمثل في الفترة التي يسمح بها للعريس بالبقاء خارج المنزل مع أصدقائه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أجبرت العروس عريسها على توقيع العقد المتضمن شرطها بتحريض من أصدقائه، حيث طلبوا منها أن يتضمن العقد بندا يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء.

ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسبما ذكر موقع “إنديان إكسبريس”، تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه.

ووفق عقد الزواج الذي نشره موقع “آسيا نت نيوز”، فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا، وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق.

وأثار انتشار عقد الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية ردود فعل طريفة، حيث قال أحدهم: “لقد دخل القفص الذهبي بإرادته وعليه أن يتحمل تبعات ذلك”.

وعلّق آخر قائلا: “تبدو زوجة قوية فقد أحكمت قبضتها على الرجل قبل الزفاف. أتمنى ألا يتبع ذلك العقد المزيد من الشروط الصعبة بحق الرجل”.

المصدر: وكالات

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