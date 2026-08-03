عروض النار والضوء تخطف أنظار جمهور المسرح الشمالي في جرش

شهد المسرح الشمالي، مساء الجمعة، ضمن فعاليات اليوم التاسع من مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، عرضًا استعراضيًا لافتًا قدمته الفرقة الفرنسية “فينيكس”، التي مزجت بين الرقص والمؤثرات البصرية والصوتية في أمسية حافلة بالإبهار والتفاعل الجماهيري.

وقدمت الفرقة، التي تضم مجموعة من الشبان والشابات، سلسلة من العروض الفنية التي اعتمدت على توظيف النار والضوء في لوحات راقصة جمعت بين المهارة والدقة، مقدمةً تجربة بصرية مختلفة استحوذت على اهتمام الحضور.

وتضمنت العروض أداءات باستخدام عصي مشتعلة من الطرفين، أدارها الفنانون حول أجسادهم باحترافية، إلى جانب تبادل عصي النار فيما بينهم، وتنفيذ حركات تفاعلية تضمنت ملامسة ألسنة اللهب، في مشاهد اتسمت بالإثارة والدقة.

وتنوعت الفقرات بين الإيقاعات الهادئة والسريعة، ما أضفى على الأمسية حيوية متجددة وحافظ على تفاعل الجمهور طوال العرض.

كما اشتملت الأمسية على فقرات جمعت بين الفنون الاستعراضية والمهارات الرياضية، حيث قدم أعضاء الفرقة عروضًا تضمنت حركات جمباز مع تدوير حلقات نارية حول أجسادهم، ورفع أثقال ذات أطراف مشتعلة ووضعها فوق الرقبة، إلى جانب التسلق على حلقات دائرية والدوران عليها، والقفز فوق حبل ملتهب بالنار، في استعراض أبرز قدراتهم البدنية وتناسق حركاتهم.

ولم تقتصر العروض على استخدام النار، بل قدمت الفرقة لوحات بصرية اعتمدت على المؤثرات الضوئية، من خلال تدوير قضبان مضيئة شكلت رسومات متنوعة، كان أبرزها تشكيل علم الأردن، الذي قوبل بتفاعل واسع وتصفيق من الجمهور.

وأضفت أضواء الليزر والمؤثرات الصوتية المصاحبة لكل فقرة أجواءً استثنائية على الأمسية، فيما انسجمت تصفيقات الحضور مع الإيقاعات الموسيقية، لتمنح العرض طابعًا تفاعليًا مميزًا.

واختتم أعضاء فرقة “فينيكس” عروضهم بالتحية لجمهور مهرجان جرش، بعدما تشابكت أيديهم على خشبة المسرح، في ختام أمسية استعراضية أكدت تنوع البرنامج الفني للدورة الأربعين للمهرجان، وحرصه على استضافة عروض عالمية تجمع بين الإبداع البصري وفنون الأداء.