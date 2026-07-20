عروض ترويجية دولية.. هذا جديد أسعار تذاكر الجوية الجزائرية

الحجز إلى غاية 30 جويلية والسفر حتى 27 مارس 2027

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق حملة جديدة للعروض الترويجية الخاصة بالسفر نحو عدد من الوجهات الدولية، وذلك في إطار تمكين زبائنها من الاستفادة من أسعار مخفضة خلال موسم الخريف والشتاء المقبلين.

وحسب ما أعلنته الشركة عبر منصاتها الرسمية، فإن هذه العروض متاحة بالنسبة للتذاكر التي يتم إصدارها إلى غاية 30 جويلية 2026، على أن تمتد فترة السفر من 24 أكتوبر 2026 إلى 27 مارس 2027، مع التأكيد على أن الأسعار المعلنة تخضع لشروط وأحكام، ولا تشمل رسوم الخدمات.

وتشمل العروض عددا من الوجهات الأوروبية، حيث حدد سعر تذكرة الجزائر – برشلونة – الجزائر ابتداء من 20.746 دينارا بدل 25.846 دينارا، وسعر الجزائر – مرسيليا – الجزائر ابتداء من 20.036 دينارا بدل 26.036 دينارا، فيما بلغ سعر الجزائر – فالنسيا – الجزائر 22.848 دينارا بدل 27.848 دينارا، وسعر الجزائر – بالما – الجزائر 20.879 دينارا بدل 25.879 دينارا، كما حدد سعر الجزائر – إسطنبول – الجزائر ابتداء من 38.826 دينارا.

وامتدت التخفيضات لتشمل أيضا الرحلات المنطلقة من مطار وهران، حيث عرضت الشركة تذكرة وهران – برشلونة – وهران ابتداء من 20.746 دينارا بدل 25.846 دينارا، بينما بلغ سعر وهران – بوردو – وهران 19.398 دينارا بدل 26.598 دينارا.

كما تضمنت الحملة وجهات بعيدة، إذ عرضت الخطوط الجوية الجزائرية تذاكر الجزائر – مونتريال – الجزائر ابتداء من 98.972 دينارا، في حين حددت سعر الرحلات المنطلقة من مونتريال نحو الجزائر والعودة ابتداء من 991 دولارا كنديا، أما بالنسبة لرحلات تولوز – الجزائر – تولوز فقد انطلقت الأسعار من 137 يورو.

ودعت الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها إلى الإسراع في الحجز قبل انقضاء فترة العرض، مؤكدة أن هذه الحملة تتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من أسعار ترويجية نحو مجموعة واسعة من الوجهات، مع الجمع بين الراحة والأسعار التنافسية خلال فترة السفر المحددة.