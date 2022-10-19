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الجزائر

عروض ترويجية نحو فرنسا لشركة “طاسيلي للطيران”

ع. ع
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عروض ترويجية نحو فرنسا لشركة “طاسيلي للطيران”

 أطلقت شركة “طاسيلي للطيران” التابعة لمجمع سوناطراك، الأربعاء، عروضا ترويجية نحو عدة وجهات بفرنسا، حسبما أشار إليه بيان للشركة.

ويضيف البيان أنه لكل عملية شراء تذكرة ما بين 19 و28 أكتوبر الجاري والصالحة لرحلة الجزائر العاصمة-باريس-الجزائر العاصمة خلال نفس الفترة، يكون السعر المقترح ابتداء من 26633 دج، أما سعر التذكرة الخاص برحلة باريس- الجزائر العاصمة- باريس خلال هذه الفترة فهو متوفر ابتداء من 206 أورو .

إضافة إلى ذلك، تم اقتراح رحلة الجزائر العاصمة- نانت- الجزائر العاصمة ابتداء من 27726 دج لكل عملية شراء تذكرة تتم ما بين 19 أكتوبر الحالي و26 مارس 2023 لرحلة تتم ما بين 1 نوفمبر 2022 و26 مارس 2023.

كما تم اقتراح هذا العرض الخاضع لشروط وفي حدود المقاعد المتوفرة أيضا خلال نفس الفترة بالنسبة للرحلات نانت- الجزائر العاصمة- نانت ابتداء من 196 أورو .

وتقترح شركة طاسيلي للطيران عروضا ترويجية بنفس الشروط لرحلات الجزائر العاصمة -ستراسبورغ-الجزائر العاصمة ابتداء من 26598 دج ورحلات ستراسبورغ-الجزائر العاصمة-ستراسبورغ ابتداء من 180 أورو .

من جهة أخرى، وخلال نفس الفترة تقترح الشركة رحلات قسنطينة- ستراسبورغ- قسنطينة ابتداء من 26558 دج ورحلت ستراسبورغ- قسنطينة- ستراسبورغ ابتداء من 202 دج، حسب ذات البيان.

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