مرتبط بعقد مع نادي لوغانو السويسري 2028

عروض خليجية لضم قندوسي في الميركاتو الصيفي

تلقى الدولي الجزائري أحمد قندوسي، لاعب نادي لوغانو السويسري، استفسارين من ناديين في منطقة الخليج خلال الساعات الماضية، وذلك من أجل الحصول على خدماته.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ”تليغراف مصر”، أن الاستفسار الأول جاء من نادي قطر القطري، فيما كان العرض الثاني من نادي التعاون السعودي، في إطار سعي الناديين لتدعيم صفوفهما.

وأضاف المصدر أن قندوسي لم يحسم موقفه حتى الآن، خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع نادي لوغانو السويسري يمتد حتى صيف عام 2028، وهو ما يمنح ناديه الحالي الكلمة العليا والنهائية في تحديد مستقبله.

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك أيضًا عروضًا من داخل الدوري المصري، وتحديدًا من ناديي الزمالك وبيراميدز، إلا أنه يفضل تأجيل حسم قراره النهائي إلى نهاية الموسم الجاري، لدراسة جميع الخيارات المتاحة.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ملف انتقال قندوسي، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته.

وكان اللاعب الجزائري قد تلقى عرضين من الدوري المصري، من ناديي الزمالك وبيراميدز، وذلك للأداء الذي يقدمه قندوسي في الدوري السويسري.

مقالات ذات صلة
الرابطة تحدد مواعيد المباريات المتأخرة

الرابطة تحدد مواعيد المباريات المتأخرة

“الفيفا” يخطط لقانون ثوري جديد في عالم كرة القدم

“الفيفا” يخطط لقانون ثوري جديد في عالم كرة القدم

ثنائية لـ “زرقان”

ثنائية لـ “زرقان”

عوشيش يُسجّل ويقترب من “البوندسليغا”

عوشيش يُسجّل ويقترب من “البوندسليغا”

عادل عوشيش: “هدف المنتخب الوطني في كأس العالم هو التتويج باللقب”

عادل عوشيش: “هدف المنتخب الوطني في كأس العالم هو التتويج باللقب”

مورينيو يريد فرصة جديدة مع ريال مدريد

مورينيو يريد فرصة جديدة مع ريال مدريد

