عروض خليجية لضم قندوسي في الميركاتو الصيفي

مرتبط بعقد مع نادي لوغانو السويسري 2028

تلقى الدولي الجزائري أحمد قندوسي، لاعب نادي لوغانو السويسري، استفسارين من ناديين في منطقة الخليج خلال الساعات الماضية، وذلك من أجل الحصول على خدماته.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ”تليغراف مصر”، أن الاستفسار الأول جاء من نادي قطر القطري، فيما كان العرض الثاني من نادي التعاون السعودي، في إطار سعي الناديين لتدعيم صفوفهما.

وأضاف المصدر أن قندوسي لم يحسم موقفه حتى الآن، خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع نادي لوغانو السويسري يمتد حتى صيف عام 2028، وهو ما يمنح ناديه الحالي الكلمة العليا والنهائية في تحديد مستقبله.

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك أيضًا عروضًا من داخل الدوري المصري، وتحديدًا من ناديي الزمالك وبيراميدز، إلا أنه يفضل تأجيل حسم قراره النهائي إلى نهاية الموسم الجاري، لدراسة جميع الخيارات المتاحة.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ملف انتقال قندوسي، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته.

