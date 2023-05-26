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رياضة

عروض فرنسية لِنقل الأندية على متن القطارات بدلا من الطائرات

الشروق الرياضي
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عروض فرنسية لِنقل الأندية على متن القطارات بدلا من الطائرات
الأرشيف
لاعبو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي داخل القطار، في دورة دولية سابقة بِاليابان.

اقترحت الشركة الفرنسية للسكك الحديدية على أندية بطولة القسم الأوّل لِكرة القدم، السفر عبر القطارات بدلا من الطائرات.

وأوضحت إدارة الشركة الفرنسية للسكك الحديدية أنها مستعدّة لِتخصيص عربات لِوفد النادي الرياضي، وأخرى للسيارات، مع توفير الأمن طوال السفرية ذهابا وإيّابا.

وأضافت أنها مُستعدّة أيضا للتفاوض مع مسؤولي الأندية، حول إمكانية استئجار قطار بِأكمله.

واستنادا إلى الإذاعة الفرنسية “آرتي آل”، التي أوردت الخبر، الجمعة، فإن العرض لا يقتصر على أندية كرة القدم، بل يتعدّاه إلى رياضات أخرى مثل الرّيغبي. وأشارت إلى أن بعض فرق القسم الثاني لِكرة القدم بدأت في تاريخ سابق تستقّل القطار في سفرياتها، على غرار نادي ماتز الذي يضمّ في صفوفه حارس مرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة.

ووفقا للمصدر، فإن المُقترح أملته أسباب بيئية، بعد ضغوط مارستها الجمعيات الإيكولوجية، التي تُؤمن بِأن الطائرات أكثر وسائل النّقل تلويثا للبيئة.

وتبقى بعض التساؤلات قائمة تقول الإذاعة الفرنسية، على غرار سفريات منتصف اللّيل، في إشارة إلى المقابلات التي تنتهي في ساعة متأخّرة من السّهرة لِأغراض تلفزيونية، وعدم توفّر بعض المدن على خطوط للسكك الحديدية، واهتراء بعضها الآخر.

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