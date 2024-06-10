عروض فندقيّة للعائلات بـ5 آلاف دينار وتخفيضات بـ25 بالمائة

اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي ومتعاملي السياحة

يرتقب أن تطرح مجمعات سياحية عمومية أسعارا استثنائية للعائلات الجزائرية بداية من الأسبوع المقبل، مع تخفيضات في الأسعار، تتراوح بين 20 و25 بالمائة، تتيح حجز غرفة بفندق لثلاثة أشخاص أي عائلية بسعر يتراوح بين 5 و7 آلاف دينار، وذلك لأول مرة.

وفي السياق، وبحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاتصال ومسؤولي المجمعات الفندقية، وقّع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اتفاقية تعاون مع متعاملي السياحة ويتعلّق الأمر بالديوان الوطني للسياحة ومؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة ومجمّع فندقة وسياحة وحمامات معدنية وشركة الاستثمار للفندقة وهذا لتخفيض أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف للعائلات الجزائرية والوافدين من الجالية لأرض الوطن، حيث تتراوح التخفيضات بين 20 و25 بالمائة مبدئيا وقد تزيد عن ذلك، إذ سيتم إنهاء كافة تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وستُمكّن هذه التخفيضات الجزائريين من تأجير غرف ثلاثية على سبيل المثال للعائلات بسعر يبتدئ من 5 آلاف دينار ومنها ما يبتدئ من 7 آلاف دينار لليوم الواحد، في حين تقر فنادق أخرى خدمات مجانية على غرار المنتجع الصحي والحمام والمسبح، والتي يعادل سعرها لدى بعض المتعاملين 18 ألف دينار، مع العلم أن هذه العروض ستختلف من فندق لآخر ومن مجمّع لآخر.

وفي السياق، قال وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش إن هذه الصائفة ستتضمن عروضا سياحية بأسعار تنافسية مدروسة، إذ أن الحكومة مجندة لضمان نجاح موسم الاصطياف وتوفير أحسن شروط الراحة للجزائريين، مذكّرا بأن الجزائر أصبحت وجهة أكثر رواجا مؤخّرا بتسجيل أرقام مشجعة للسياح داخليا وحتى الأجانب وأبناء الجالية وهو ما يدفع السلطات اليوم للرفع من طاقة الإيواء للاستجابة للطلب المتزايد.

ولتحقيق هذا الهدف يؤكد الوزير أنه تم تخصيص أوعية عقارية بالمناطق السياحية لاحتواء المشاريع الجديدة، ويأتي ذلك بالموازاة مع الحملة التي أطلقها مجلس التجديد الاقتصادي تحت شعار “تلقى روحك”، والتي تتضمن تخفيضات في الأسعار وباقة خدمات مميزة ومدروسة، إذ أكّد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى أن هذا الموسم سيكون استثنائيا عبر أسعار جذابة وتنافسية للفنادق والمنتزهات، وسيتم تقييم الحصيلة النهائية عند نهاية فصل الصيف.

وكعينة عن العروض تقول المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة ناصر باي صليحة إن المجهودات الرامية لتشجيع السياحة تهدف لجعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز وهو ما دفعهم إلى تحسين موقع البوابة الجزائرية للسياحة وتحديثها بأهم المنتجات السياحية، وفق مقاربة جديدة قائمة على الاحترافية.

من جهته، يؤكد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية “أش تي تي” عمار قلاتي والذي يضم 43 وحدة سياحية أن هذه الخطوة تندرج ضمن توصيات السلطات العمومية التي ترافق القطاع السياحي عبر عدة تدابير تحفيزية، مشدّدا على أنه تم اتخاذ جملة من القرارات منها مجانية الشواطئ المتواجدة بمحاذاة المجمع وتقليص مدة الحجز للعائلات إلى 10 أيام فقط لترك المجال للبقية مع تخفيض الأسعار وتحسين الاستقبال.

وغير بعيد عن ذلك، يؤكد إسماعيل شعلال الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار الفندقي أن التخفيضات لديهم تتراوح بين 20 و25 بالمائة، مع تقديم بعض الخدمات المجانية وهو ما وصفه بالعرض المغري جدا للزبائن، ويشدد الطاهر أرزقي الرئيس المدير العام للديوان الوطني الجزائري للسياحة أن هذه العروض ستسمح للجزائريين بالتمتّع بأحسن صيف.