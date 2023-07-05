عروض فنية.. أفلام ومسرحيات احتفاء بشهر الاستقلال

وزارة الثقافة تفرج عن البرنامج المرافق لاختتام ستينية الاستقلال

سطرت وزارة الثقافة والفنون برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا لمرافقة الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لاستقلال والشباب عبر برنامج يشمل المؤسسات تحت الوصاية وقطاع الثقافة عبر الولايات ومديريات الثقافة.

وأوضح البيان المرافق للبرنامج أن المفردات الثقافية التي تم اختيارها جاءت لترافق اختتام سنة من النشاطات التي نظمت لمرافقة ستينية الاستقلال.

ويشمل البرنامج الوزاري مجموعة من النشاطات والمعارض الفنية والاستعراضات ومعارض كتب وحفلات فنية وجلسات فكرية وفنية.

وفي هذا الإطار يمتد المعرض الذي ينظمه ديوان الثقافة والإعلام حول صور المقاومة إلى غاية نهاية الشهر بالمركب الثقافي عبد الوهاب سليم بتيبازة.

وسيكون ديوان رياض الفتح ساحة وفضاء لمجموعة من العروض السينمائية ومعرض للفن التشكيلي إلى غاية العاشر من الشهر الجاري، كما ستكون أيضا وفي الإطار ذاته قاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح على موعد مع حفل فني متنوع لمختلف الطبوع الجزائرية تحيه فرقة بابيلون.

وبالمسرح الوطني، تتواصل فعاليات الشهر المسرحي والذي سيعرف عرض مجموع المسرحيات التي تم إنتاجها في إطار الستينية ضمن جولة للمسارح الجهوية.

وبقصر الثقافة سيتم تنظيم معرض للفنانين المشاركين في الإقامة “شبيبة وإبداع” إلى غاية نهاية الشهر.

برنامج وزارة الثقافة يمتد ليشمل مختف مديريات ودور الثقافة عبر الوطن ويتضمن عروض أفلام، عروضا فنية وموسيقية تختتم نهاية الشهر احتفاء بشهر الاستقلال.