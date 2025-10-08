عروض كاذبة على مواقع التواصل.. نفطال تحذر

حذّرت شركة نفطال زبائنها والمواطنين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وشعارها، بهدف خداع المستخدمين بعروض كاذبة تخص بيع قارورات غاز البوتان مقابل تحويلات مالية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذه الصفحات لا تمت لها بأي صلة، مشيرة إلى أن عمليات الدفع مقابل اقتناء منتجاتها، وعلى رأسها غاز البوتان، تتم حصريًا على مستوى نقاط البيع الرسمية التابعة لها، وذلك عن طريق البطاقة الذهبية أو البنكية فقط، دون أي شكل من التحويلات البنكية أو غيرها.

وفي هذا السياق، دعت الشركة كل من تعرض لمحاولة احتيال أو رصد نشاط مشبوه إلى التبليغ الفوري عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أو تقديم شكوى لدى المصالح الأمنية المختصة.

كما شددت نفطال على أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يسيء استخدام اسمها أو شعارها، مؤكدة حرصها على حماية زبائنها والحفاظ على سمعتها كمؤسسة وطنية.