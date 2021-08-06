عريبي في الترجي التونسي لإقناع بلماضي

قبل تصفيات "المونديال"

حل المهاجم الجزائري كريم عريبي، بالعاصمة التونسية تونس، تمهيدا لانضمامه إلى فريق الترجي الرياضي، حيث ستجرى مراسم توقيع العقد بعد الفحص الطبي، عقد اتفاق الطرفين على كافة التفاصيل المادية ومدة العقد.

وسبق لعريبي، أن خاض تجربة في الدوري التونسي مع النجم الساحلي في جانفي 2019، بعقد يمتد لـ4 سنوات، ومنه إلى نيم الفرنسي صيف 2020 مقابل مليون يورو، لكن عدم نجاحه في الدوري الفرنسي جعل نيم يضعه على رأس قائمة المغادرين.

وابتعد عريبي عن حسابات فريقه نيم الفرنسي، بعد موسم واحد فقط قضاه داخل النادي قادما من النجم الساحلي التونسي، حيث خاض مباراة واحدة كأساسي، كما شارك بديلا في 12 مباراة رفقة الفريق الذي سقط رسميا للدرجة الثانية الفرنسية في نهاية الموسم المنقضي، ولم يسجل أي أهداف.

ودخل بطل تونس في سباق مع الزمن، من أجل التعاقد مع نجوم جدد، تحسبا للنسخة الجديدة من رابطة أبطال أفريقيا 2021-2022، في محاولة منه لإنهاء هيمنة فريق الأهلي المصري المتوج بالنسختين السابقتين، كما قام بتعيين الدولي التونسي السابق راضي الجعايدي، مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين قادمين بداية من الموسم الكروي 2021 / 2022، خلفا لمعين الشعباني.

ورغم الأشهر الصعبة التي قضاها مع نيم الفرنسي، إلا أن اختيار كريم عريبي من قبل إدارة الترجي التونسي، جاء بناء على الخبرة التي يمتلكها اللاعب في مسابقة رابطة أبطال أفريقيا، بعد انهائه المنافسة كهداف في الموسم الماضي برصيد 10 أهداف.

كما كان عريبي ضمن اهتمامات فريق بيراميدز المصري خلال الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل لينتقل اللاعب إلى نيم الفرنسي، ودخل أيضا هذه الصائفة حسابات نادي الزمالك المصري، لكنه في نهاية المطاف فضل الترجي التونسي.

وسبق لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، وأن وجه الدعوة لكريم عريبي في أكثر من مرة، غير أن اللاعب لم يتمكن لحد الآن من كسب ثقة الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر”.

ويسعى عريبي من خلال عودته مجددا إلى البطولة التونسي، لاستعادة إنجازاته وأرقامه لإقناع مدرب المنتخب الوطني، تزامنا مع انطلاق تصفيات كأس العالم في سبتمبر المقبل.

وسيواجه “الخضر” منتخب جيبوتي في الفاتح من سبتمبر القادم، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، خلال الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، قبل التنقل لمواجهة بوركينا فاسو 4 أيام بعد ذلك.