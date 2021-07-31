عريبي يشعل الصراع بين الزمالك المصري والترجي التونسي

النجم الساحلي وعجمان الإماراتي يريدانه أيضا

أشعل الدولي الجزائري كريم عريبي، الصراع بين الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكان عريبي قد تحصل على الضوء الأخضر من ناديه نيم الفرنسي من أجل تغيير الأجواء والرحيل عن الفريق خلال هذه الصائفة، وهو بصدد دراسة العروض التي وصلته قبل تحديد وجهته النهائية.

وكشف تقرير إعلامي تونسي، عن دخول نادي الترجي رسميا في منافسة مع الزمالك، للتعاقد مع المهاجم الجزائري كريم عريبي مهاجم نيم الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وذكر موقع “فوتبول” التونسي، أن كريم عريبي دخل قائمة اهتمامات الترجي، لتعويض الغاني خالد عبد الباسط، حيث تسير المفاوضات بين الطرفين، في الطريق الصحيح.

وأوضح التقرير التونسي أن الزمالك والترجي ليس هما الوحيدان اللذان يرغبان في ضم اللاعب الجزائري بل يحظى اللاعب باهتمام بعض الأندية الأخرى التي تسعى للحصول على خدماته منهم نادي النجم الساحلي التونسي وعجمان الإماراتي، خاصة بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي.

في سياق متصل، نقل موقع “صدى البلد” المصري، عن مصدر وصفه بالمقرب من عريبي مهاجم نيم الفرنسي، موقف اللاعب، من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال: “بالفعل توجد مفاوضات من جانب نادي الزمالك، للتعاقد مع كريم عريبي في الصيف المقبل..اللاعب لديه رغبة في الانضمام إلى الزمالك، لكن هذا لا يعني حسم الصفقة، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن”.

وعانى عريبي من الابتعاد عن المشاركة مع نيم، في معظم مباريات الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث شارك في 285 دقيقة فقط طوال الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

يذكر أن كريم عريبي توج بلقب هداف رابطة أبطال أفريقيا، مع النجم الساحلي، موسم 2019 – 2020، برصيد 10 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم عريبي 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.