عريبي يغادر شباب بلوزداد

أعلن فريق شباب بلوزداد عن مغادرة مهاجمه كريم عريبي، في الميركاتو الشتوي الجاري، للالتحاق بالقادسية السعودي.

وقال شباب بلوزداد في بيان له على صفحته الرسمية، على “فايسبوك”: “تعلن إدارة شباب بلوزداد، برئاسة محمد بن الحاج، أن المهاجم كريم عريبي غادر النادي”.

وأضافت إدارة شباب بلوزداد في بيانها: ” عريبي غادر الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، للالتحاق بنادي القادسية السعودي”.

ويتواجد عريبي حاليا ضمن تعداد المنتخب الوطني للمحليينن الذي يستعد لمواجهة النيجر، أمسية الثلاثاء، برسم نصف نهائي شان الجزائر.

ومن المرتقب، أن يغادر كريم عريبي نحو السعودية لإتمام إجراءات انتقاله إلى فريقه الجديد، فور انتهاء مهمته مع المنتخب الجزائري للمحليين.