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رياضة

عريبي يوقع لنادي أحد السعودي

عمر سلامي
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عريبي يوقع لنادي أحد السعودي
ح.م
كريم عريبي

أعلن نادي أحد من دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، تعاقده مع المهاجم الجزائري كريم عريبي قادما من نادي القادسية.

ورحب نادي أحد السعودي بالمهاجم كريم عريبي، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر”، حيث قال: “المحارب وصل..للساحة حرب كبيرة وعريبي قائدها”.

وعبّر عريبي عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع نادي أحد، والاستمرار في دوري “يلو”، معبرا عن أمله في تقديم موسم كبير رفقة زملائه في الفريق.

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