عريبي يوقع لنادي أحد السعودي
أعلن نادي أحد من دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، تعاقده مع المهاجم الجزائري كريم عريبي قادما من نادي القادسية.
ورحب نادي أحد السعودي بالمهاجم كريم عريبي، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر”، حيث قال: “المحارب وصل..للساحة حرب كبيرة وعريبي قائدها”.
🫶🏻 جمهورنا الغالي
🪖 المحارب” عريبي “#أحدي” 🤎💛#نادي_أحد #دوري_يلو #FDL #الجبل #صيفية_أحد #كريم_عريبي_أحدي #welcomeARIBI #Algeria pic.twitter.com/3Urglvw3XT
— نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) July 31, 2023
وعبّر عريبي عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع نادي أحد، والاستمرار في دوري “يلو”، معبرا عن أمله في تقديم موسم كبير رفقة زملائه في الفريق.
🪖 Welcome Fighter 💪🏼🤎💛#نادي_أحد #دوري_يلو #FDL #الجبل #صيفية_أحد #كريم_عريبي_أحدي #welcomeARIBI #Algeria🇩🇿 pic.twitter.com/WdPhNayx1Y
— نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) July 31, 2023