عريس مصري يثير دهشة الحضور بهذا التصرف!

أثار عريس مصري، دهشة الحضور إلى حفل زفافه بتصرف غريب، حيث قدّم درسا في البلاغة لطلبته الذين كانوا متواجدين في قاعة الفرح وسط حالة من الاستغراب.

فبينما كانت أجواء الاحتفال تملأ القاعة، أمسك الأستاذ أحمد الحنبلي، مدرس اللغة العربية المعروف بشغفه الكبير بمادته، بقلم ومذكرة، وبدأ في شرح مبسط ومفاجئ.

في تلك اللحظة، ارتسمت ابتسامة فخر ودهشة على العروس التي تابعت المشهد بصمت، بينما ظهرت على وجوه الأهل والأصدقاء علامات التعجب ولم يستطع البعض أن يخفي رغبته في الضحك.

حتى الطلاب لم يستطيعوا إخفاء ابتساماتهم، وتابعوا الشرح للحظات قبل أن يطلب من العريس التركيز على مراسم الزواج.

@alainnews مشهد طريف.. عريس مصري يفاجئ الجميع بشرح درس بلاغة لطلابه في حفل زفافه بموافقة العروس 🤵😂 عينك_على_العالم مصر ♬ original sound – العين الإخبارية – العين الإخبارية

وصرّح ناجي الفايدي، أحد الأصدقاء المقربين للعريس، أن هذا التصرف ليس غريبًا عليه، مؤكدًا أنه “يعيش ويستنشق اللغة العربية”.

تابع، أن صديقه خشي أن يتأخر عن موعد شرح الدرس لتلاميذه بسبب موعد زفافه، فقرر الجمع بين الأمرين في لحظة واحدة، ليثبت أن الشغف الحقيقي لا يتوقف عند أي مناسبة، مهما كانت أهميتها.

وقد انتشر مقطع الفيديو للمشهد على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وحصد آلاف المشاهدات والتعليقات.

واعتبره البعض “رسالة ملهمة” عن قيمة العمل والشغف، بينما سخر آخرون ممازحين بأن الزواج هو “قوة احتكاك جديدة” في حياة العريس.

وأكد أحمد أن قراره بشرح الدرس أثناء زفافه نابع من حبه العميق للغة العربية وحرصه الشديد على مستقبل طلابه، موضحًا: “لم أرد أن يتأخر طلابي عن موعد الدرس، وهذا الموقف هو خير دليل على أن شغفي لا يتوقف عند أي مناسبة، حتى في أهم لحظات حياتي”.، وفق ما صرح به لموقع ” القاهرة 24″.

من جهتها، قالت العروس إنها تفاجأت بقرار زوجها، لكن سعادتها كانت لا توصف: حيث قالت:”كنتُ فخورة به للغاية، هذا الموقف يثبت كم هو شغوف بعمله وطلابه، وهذا جزء من شخصيته التي أحببتها”.