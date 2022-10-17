-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

عريضة لتمويل مشروع موسيقي إسباني يدعم قضية الشعب الصحراوي

الشروق أونلاين
  • 127
  • 0
عريضة لتمويل مشروع موسيقي إسباني يدعم قضية الشعب الصحراوي

أفادت تقارير إسبانية بوجود عريضة لتمويل مشروع موسيقي بجميع اللغات الرسمية، يدعم قضية الشعب الصحراوي، ويضم أفضل الموسيقيين.

وبحسب الأخبار الواردة فإن الهدف من المشروع هو إيصال معاناة الصحراويين من خلال أغاني مكتوبة بجميع اللغات الرسمية (الإسبانية، الباسكية، الكاتالونية والجاليكية) من قبل موسيقيين من جميع أنحاء الدولة الإسبانية.

يشكل هذا المشروع، الألبوم الثالث لأغاني الصحراء الغربية، لكنه يختلف كثيراً عن الألبومين السابقين، إذ يتألف الألبوم الأول من أغاني لموسيقيين أنجلو ساكسونيين، والآخر من موسيقى الروك الريفية والبلوز والفولكلورية الأكثر كلاسيكية.

مقالات ذات صلة
بعد تداول فيديو أثار جدلا.. هذه حقيقة ظهور حيوان غريب في أحد المنتزهات السعودية!

بعد تداول فيديو أثار جدلا.. هذه حقيقة ظهور حيوان غريب في أحد المنتزهات السعودية!

أتمنى تقديم دور أبي الوليد محمد بن رشد وأطفالنا في حاجة إلى السينما

أتمنى تقديم دور أبي الوليد محمد بن رشد وأطفالنا في حاجة إلى السينما

سنخرج المهرجان إلى قاعات السينما ونستقدم أفلام العرض الأول في الدورة العاشرة

سنخرج المهرجان إلى قاعات السينما ونستقدم أفلام العرض الأول في الدورة العاشرة

أنا محتكرة في الدراما الخليجية ولكن أرحب بالدور المناسب في مسلسلات عربية

أنا محتكرة في الدراما الخليجية ولكن أرحب بالدور المناسب في مسلسلات عربية

إعدام آلاف الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف يشعل غضب المصريين (فيديو)

إعدام آلاف الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف يشعل غضب المصريين (فيديو)

الروائي الجزائري بومدين بلكبير ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب

الروائي الجزائري بومدين بلكبير ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد