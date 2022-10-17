عريضة لتمويل مشروع موسيقي إسباني يدعم قضية الشعب الصحراوي
أفادت تقارير إسبانية بوجود عريضة لتمويل مشروع موسيقي بجميع اللغات الرسمية، يدعم قضية الشعب الصحراوي، ويضم أفضل الموسيقيين.
وبحسب الأخبار الواردة فإن الهدف من المشروع هو إيصال معاناة الصحراويين من خلال أغاني مكتوبة بجميع اللغات الرسمية (الإسبانية، الباسكية، الكاتالونية والجاليكية) من قبل موسيقيين من جميع أنحاء الدولة الإسبانية.
Es el momento de reaccionar. Apoya mediante esta campaña de crowdfunding un proyecto musical en el que participan los mejores músicos del Estado español para reivindicar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui: https://t.co/dDFt3c1GEs pic.twitter.com/KIMbHZkQtx
— Juan Soroeta (@SoroetaJuan) October 16, 2022
يشكل هذا المشروع، الألبوم الثالث لأغاني الصحراء الغربية، لكنه يختلف كثيراً عن الألبومين السابقين، إذ يتألف الألبوم الأول من أغاني لموسيقيين أنجلو ساكسونيين، والآخر من موسيقى الروك الريفية والبلوز والفولكلورية الأكثر كلاسيكية.